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Киевлян предупредили о гололедице на дорогах

Киевлян предупредили о гололедице на дорогах

КИЕВ. 21 января. УНН. В воскресенье в столице ожидается гололедица, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

"21 января в столице ожидается облачная погода с прояснениями, на дорогах - гололедица", - говорится в сообщении.

В целом сегодня в Киеве без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура - от -2 до 0.

В КГГА призвали водителей и пешеходов быть осторожными в случае возникновения гололеда.

Как сообщал УНН, штормовое предупреждение из-за гололеда объявили на Закарпатье.

Источник: УНН
Теги: Киев, гололед
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