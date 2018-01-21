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Воскресенье, 21 января 2018, 12:52 • Ирина Матюшенко
Киевлян предупредили о гололедице на дорогах
КИЕВ. 21 января. УНН. В воскресенье в столице ожидается гололедица, передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.
"21 января в столице ожидается облачная погода с прояснениями, на дорогах - гололедица", - говорится в сообщении.
В целом сегодня в Киеве без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура - от -2 до 0.
В КГГА призвали водителей и пешеходов быть осторожными в случае возникновения гололеда.
Как сообщал УНН, штормовое предупреждение из-за гололеда объявили на Закарпатье.
Источник: УНН
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