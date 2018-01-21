В МИД требуют от России допустить врачей к политзаключенному Балуху

КИЕВ. 21 января. УНН. Министерство иностранных дел Украины требует от России допустить врачей к осужденному украинскому активисту Владимиру Балуху. Об этом пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца сообщила в Twitter, передает УНН.

“Не оказывать медицинскую помощь — бесчеловечность и жестокость. Требуем от РФ допустить врачей к политзаключенному В.Балуху”, - написала М.Беца.

Ранее журналист Антон Наумлюк сообщил, что состояние здоровья В.Балуха остается тяжелым, однако медицинской помощи ему не предоставляется.

Как сообщал УНН, подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд 16 января приговорил украинского активиста Владимира Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к трем годам и семи месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей (около 4,6 тыс. грн).

ФСБ России задержала В.Балух 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет активист, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.