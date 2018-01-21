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В Минобороны подтвердили ранение пяти украинских военных в зоне АТО

В Минобороны подтвердили ранение пяти украинских военных в зоне АТО

КИЕВ. 21 января. УНН. В Министерстве обороны Украины подтвердили информацию о ранении пятерых украинских военных на протяжении прошлых суток в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк, передает корреспондент УНН.

"Во время длительного обстрела наших позиций в районе Новоселовка Вторая получили поражения и боевые травмы четыре защитника Украины, еще один военнослужащий был ранен вблизи Водяного. Наши защитники были оперативно эвакуированы в военные госпитали и состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное", - сказал Д.Гуцуляк.

Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 6 раз нарушили режим тишины.

Источник: УНН
Теги: АТО, Донбасс, Минобороны
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