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Россиянин незаконно пересек границу Украины и попросил статус беженца

Россиянин незаконно пересек границу Украины и попросил статус беженца

КИЕВ. 21 января. УНН. В Харьковской области пограничники задержали гражданина Российской Федерации, который незаконно пересек границу и попросил предоставить ему статус беженца. Об этом сообщает отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.

"Вчера в полдень участковый инспектор отдела "Старица" Харьковского отряда получил информацию от местного жителя об обнаружении подозрительной личности, которая двигалась из РФ в Украину. За несколько минут пограничный наряд обнаружил и задержал гражданина России, который незаконно пересек государственную границу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, задержанный сразу же обратился к пограничному наряду с заявлением о получении статуса беженца на территории Украины. Но прежде чем рассматривать его просьбу пограничники установили, что он нуждается в неотложной медицинской помощи, поскольку у него были признаки обморожения конечностей

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Гражданина РФ немедленно доставили в теплое помещение и вызвали карету скорой.

Медики Волчанского ЦРБ установили диагноз: "обморожение кистей рук и ног". В сопровождении военнослужащих отдела пограничной службы задержанного доставили в районную больницу.

По факту обращения гражданина РФ на получение статуса беженца пограничники проинформировали Главное управление Государственной миграционной службы Украины в Харьковской области. Сейчас мужчина находится на стационарном лечении под охраной.

Источник: УНН
Теги: Россия, пограничники, беженцы
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