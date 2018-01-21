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"Верес" подписал экс-нападающего "Александрии"

"Верес" подписал экс-нападающего "Александрии"

КИЕВ. 21 января. УНН. Народный Клуб "Верес" и 28-летний нападающий Станислав Кулиш договорились о подписании контракта, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ровенского клуба.

Согласно договоренности, соглашение с Кулишом подписано сроком на два года. Сейчас футболист вместе с "Вересом" находится на тренировочном сборе в Турции.

Примечательно, что ранее 28-летний игрок выступал за "Днепр-75", "Колос" (Никополь), "Сталь" (Каменское), "Металлист" (Харьков), "Александрия".

Заметим, что нынешний сезон спортсмен начинал как футболист "Александрии" - 13 проведенных поединков и 1 гол.

Напомним, ранее в "Верес" перешли двое полузащитников.

Источник: УНН
Теги: футбол
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