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Двое гражданских пострадали в серой зоне - ГПСУ

Двое гражданских пострадали в серой зоне - ГПСУ

КИЕВ. 21 января. УНН. В районе населенного пункта Оленевка Донецкой области пострадали двое пассажиров микроавтобуса, вероятно, или в результате обстрела, или от подрыва взрывного устройства. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ, передает УНН.

"От лиц, следующих через линию разграничения, украинским пограничникам стало известно о том, что в районе населенного пункта Оленевка двое гражданских лиц - пассажиров микроавтобуса пострадали то ли в результате обстрела, то ли поражения осколками от взрыва неизвестного взрывного устройства", - говорится в сообщении.

Обстоятельства происшествия выясняются, информация уточняется. Пограничники сообщили представителей международных организаций.

Как сообщал УНН, в "серой зоне" в Луганской области мужчина подорвался на растяжке.

Источник: УНН
Теги: Донбасс
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