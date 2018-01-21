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Украинские биатлонистки не попали в топ-10 масс-старта в Антхольце

Украинские биатлонистки не попали в топ-10 масс-старта в Антхольце

КИЕВ. 21 января. УНН. Женский масс-старт открыл программу заключительного дня шестого этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце, передает корреспондент УНН.

Три биатлонистки от Украины квалифицировались в эти гонки, и лучший результат из них показала Валентина Семеренко, которая не закрыла лишь одну мишень на заключительном четвертом огневом рубеже и заняла 11-е место, уступив победительнице белоруске Дарье Домрачевой 1:06,4 минуты.

Сестра Валентины Вита финишировала 22-й (3) +1:57 мин, а Юлия Джима стала только 28-й (5) +5:08,2 мин.

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Отметим, что серебряным призером стала словачка Анастасия Кузьмина (3) +11,9 сек, а "бронзовой" - финка Кайса Макаряйнен (4) +16,2.

Добавим, что сегодня также состоится мужской масс-старт, в котором представителей Украины не будет.

Источник: УНН
Теги: биатлон
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