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Климкин: украинцев среди погибших в Кабуле может быть больше

Климкин: украинцев среди погибших в Кабуле может быть больше

КИЕВ. 21 января. УНН. Министр иностранных дел Павел Климкин осудил нападение на отель в Кабуле, в результате которого погиб украинец, и отметил, что граждан Украины среди погибших может быть больше. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

"Ужасная весть из Афганистана. Решительно осуждаю террористическую атаку в Кабуле. Искренние соболезнования родным и близким погибших. К сожалению, есть опасность, что украинцев среди погибших может быть больше. Ведется постоянная работа с властью на местах", - сообщил П.Климкин.

Напомним, ранее в МИД сообщили о гибели одного украинца во время нападения на отель в Кабуле.

Как сообщал УНН, 20 января в столице Афганистана боевики напали на отель Intercontinental. Во время нападения погибли по меньшей мере пять гражданских, еще шестеро получили ранения. Из отеля были эвакуированы 153 человек, в том числе 41 иностранца.

Источник: УНН
Теги: Павел Климкин, Афганистан, Кабул
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