Климкин: украинцев среди погибших в Кабуле может быть больше
КИЕВ. 21 января. УНН. Министр иностранных дел Павел Климкин осудил нападение на отель в Кабуле, в результате которого погиб украинец, и отметил, что граждан Украины среди погибших может быть больше. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.
"Ужасная весть из Афганистана. Решительно осуждаю террористическую атаку в Кабуле. Искренние соболезнования родным и близким погибших. К сожалению, есть опасность, что украинцев среди погибших может быть больше. Ведется постоянная работа с властью на местах", - сообщил П.Климкин.
Напомним, ранее в МИД сообщили о гибели одного украинца во время нападения на отель в Кабуле.
Как сообщал УНН, 20 января в столице Афганистана боевики напали на отель Intercontinental. Во время нападения погибли по меньшей мере пять гражданских, еще шестеро получили ранения. Из отеля были эвакуированы 153 человек, в том числе 41 иностранца.
Жахлива звістка з Афганістану. Рішуче засуджую терористичну атаку в Кабулі. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. На жаль, є небезпека, що українців серед загиблих може бути більше. Ведеться постійна робота з владою на місцях.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 21 января 2018 г.