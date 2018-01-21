У Саакашвили заверили, что он завтра придет на судебное заседание

КИЕВ. 21 января. УНН. Экс-глава Одесской области Саакашвили планирует завтра прийти в Киевский апелляционный суд Киева на заседание по рассмотрению жалобы по делу предоставления ему статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. Об этом УНН сообщил адвокат М.Саакашвили Руслан Чернолуцкий.

"Да, мы завтра придем в суд", - сказал Р.Чернолуцкий.

Отметим, в понедельник 22 января в 10:00 в Киевском апелляционном административном суде состоится рассмотрение апелляции ГМС на решение суда первой инстанции о предоставлении Михэилу Саакашвили статуса лица, нуждающегося в дополнительной защите. У М.Саакашвили заявили, что после решения суда возможно выдворение его из Украины.

Как сообщал УНН, 3 января Окружной административный суд Киева отказался обязать ГМС рассмотреть вопрос о предоставлении М.Саакашвили дополнительной защиты.