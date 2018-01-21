В результате нападения на отель в Кабуле погибли 14 иностранцев

КИЕВ. 21 января. УНН. По меньшей мере 18 человек погибли в результате нападения на отель "Интерконтиненталь" в столице Афганистана Кабуле, из них 14 иностранцев. Об этом сообщает ABC News, передает УНН.

Афганский чиновник сообщил, что в результате нападения на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле погибли по меньшей мере 18 человек, в том числе 14 иностранцев.

Пресс-секретарь МВД заявил, что 11 из 14 погибших иностранцев были сотрудниками частной афганской авиакомпании KamAir.

С его словам, еще 10 человек получили ранения, это шесть силовиков и четыре гражданских лица.

Авиакомпания KamAir также опубликовала объявление о том, что некоторые их полеты отменены из-за нападения.

Как сообщал УНН, 20 января в столице Афганистана боевики напали на отель Intercontinental.

В МИД Украины сообщили о гибели одного украинца во время нападения в Кабуле.

Министр иностранных дел Павел Климкин осудил нападение на отель в Кабуле и отметил, что граждан Украины среди погибших может быть больше.