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Без света из-за непогоды остаются 226 населенных пунктов

Без света из-за непогоды остаются 226 населенных пунктов

КИЕВ. 21 января. УНН. В Украине обесточенными из-за непогоды остаются 226 населенных пунктов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, передает УНН.

Остаются обесточенными 226 населенных пунктов в трех областях (Одесская - 176, Черкасская - 48, Черниговская - 2).

Как отмечается, опасных метеорологических явлений сейчас не наблюдается. Небольшой снег с дождем в Запорожской области, местами небольшой дождь в Донецкой и Луганской областях.

Движение транспорта на участках автодороги М-05 Киев - Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей обеспечено в обоих направлениях. На этих участках выставлены 12 постов (Черкасская - 9, Кировоградская - 3) с автомобилями повышенной проходимости для оказания помощи большегрузному транспорту. С утра здесь было отбуксировано 31 единиц техники и оказана помощь 63 лицам.

Как сообщал УНН, киевлян предупредили о гололедице на дорогах.

Источник: УНН
Теги: непогода, свет
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