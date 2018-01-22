В Молдове обвинили Россию во вмешательстве во внутренние дела через СМИ

КИШИНЕВ-КИЕВ. 21 января. УНН. В Молдове обвинили Россию во вмешательстве во внутренние дела посредством СМИ. Об этом заявил председатель парламента Республики Молдова Андриан Канду в интервью латвийскому изданию Latvijas Avize, передает УНН.

“Мы уже можем заметить признаки вмешательства (РФ во внутренние дела — ред.), например, через СМИ. Практически каждый день российские телеканалы показывают сюжеты, направленные против нашей власти, а также против США и Запада”, — рассказал А.Канду.

Он подчеркнул, что значительные манипуляции в российских телеканалах, вещающих на территории Молдовы, касаются открытия в Молдове Бюро по связям с НАТО, а также распространение фейковых новостей.

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Напомним, год назад в Республика Молдова начало свою работу представительство Североатлантического Альянса. Целью работы Офиса является укрепление обороноспособности страны, способствование перезагрузки взаимоотношения между РМ и НАТО без ущерба нейтралитету страны.

Кроме того, в Молдове принят закон о противодействии иностранной пропаганде, который ограничит трансляцию из стран, которые не ратифицировали Европейскую Конвенцию о трансграничном вещании.