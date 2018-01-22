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АП: Порошенко не встречался с Путиным с момента заключения минских соглашений

АП: Порошенко не встречался с Путиным с момента заключения минских соглашений

КИЕВ. 21 января. УНН. Президент Украины Петр Порошенко не проводил никаких двусторонних встреч с президентом России Владимиром Путиным со времени заключения минских договоренностей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Администрации Президента.

"Никаких двусторонних встреч Президент Украины с Президентом России с момента заключения Минских договоренностей не проводил", - сообщили в пресс-службе.

Отметим, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире российского телеканала заявил, что В.Путин и П.Порошенко поддерживают контакты и проводят встречи, о которых не сообщают прессе.

Как сообщал УНН, в июле 2017 года Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор в "нормандском формате" с президентом Франции Эммануэлем Макрона, Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным. Переговоры продолжались 2 часа.

Источник: УНН
Теги: Владимир Путин, АП, встреча, Петр Порошенко
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