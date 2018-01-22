БК "Запорожье" прервал серию поражений в игре с вице-чемпионом Украины

КИЕВ. 21 января. УНН. В Южном местный БК "Химик" на своей арене ДС "Олимп" принимал одного из аутсайдеров Суперлиги Пари-матч БК "Запорожье", передает УНН со ссылкой на пресс-службу запорожской команды.

Большинство игрового времени доминировали гости. Они уже в стартовой четверти достигли 9-очкового отрыва. Во второй десятиминутке хозяевам усилиями американского легионера Деррика Колтер удалось несколько выровнять игру, но не настолько, чтобы установить равновесие на табло. Поэтому на большой перерыв соперники ушли при счете 46:36 в пользу БК "Запорожье". К тому времени Евгений Ворник увеличил собственное достижение до 16 пунктов.

В третьей четверти вице-чемпионы Украины совершили рывок. Инициативу взял на себя соотечественник Колтера Остин Ериенс, который с 22 очками возглавил список бомбардиров матча. Именно благодаря активности обоих американцев хозяевам удалось уменьшить отставание с 14 до 4 пунктов - 63:67.

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Следующая десятиминутка заставила поволноваться наставников обеих команд, которым пришлось неоднократно прибегать к тайм-аутам, чтобы направить действия подопечных в нужное русло. Более повезло Валерию Плеханову, который напомнил запорожским игрокам, что в условиях плотной защиты решающее значение могут иметь попадания из-за дуги. Установку тренера учли Максим Никитин, Эрнесто Ткачук, Юрий Кондраков и Евгений Ворник. Именно пять очков в двух атаках Ворника сняли все вопросы о победителе этого интересного напряженного матча - 82:93.

Персональная статистика:

"Химик": Ерианс 24 очка + 3 подбора, Петров 21 + 5 подборов, Колтер 13 + 5 подборов, Марченко 6 + 2 перехвата, Павлов 2 + 3 подбора - старт; Сидоров 9 + 8 передач.

"Запорожье": Кондраков 9 + 8 передач, Ясиненко 10 + 4 подбора, Никитин 9 + 9 подборов, Щепкин 2 + 3 перехвата - старт; Ворник 24 + 2 перехвата, Кожемякин 21 + 3 блок-шота, Буц 8 + 5 подборов.

Стоит отметить, что "Химик" с 8-ю победами в 17 поединках на 6-м месте турнирной таблицы, а запорожцы несмотря на то, что прервали серию из 5-ти поражений, последние - 3:16.