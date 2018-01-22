Курдские бойцы подбили три турецких танка на подступах к Африн

КИЕВ. 21 января. УНН. Курдские отряды “Сил народной самообороны” (СНС) оказывают ожесточенное сопротивление турецким войскам, которые вторглись в приграничный регион Африн на северо-западе Сирии. Об этом сообщил в воскресенье агентство ANF со ссылкой на представителя штаба СНС, информирует УНН.

Согласно информации агентства, на подступах к административному центру Африн (65 км от Алеппо) курдским бойцам удалось поразить два турецких танка. В результате было остановлено дальнейшее продвижение армейской колонны. Военные действия с участием поддерживаемых Анкарой формирований “Сирийской свободной армии” (ССА) идут в районе Бильбиль, где ополченцы подбили еще один танк. Турецкая артиллерия ведет там ракетно-минометный огонь по позициям СНС в поселков Корда и Балиян.

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В секторе Джандарис курдские бойцы ранее отбили атаку противника и заставили его повернуть назад. Бои в этой местности продолжаются, в них также участвуют женские отряды снайперов.

Турецкие инженерные части разобрали участок бетонной стены напротив населенного пункта Раджу, чтобы открыть на этом участке границы проход для бронетехники. По сведениям агентства, над этим пограничным районом курсируют вертолеты турецких ВВС. Согласно курдским источникам, за два дня операции “Оливковая ветвь”, которую проводит Турция на севере Сирии, жертвами авианалетов и обстрелов в Африн и его окрестностях стали 20 мирных жителей. Большинство из них дети и подростки.

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Как ранее сообщал УНН, Генеральный штаб Турции в субботу объявил о начале военной операции против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии. Отряды “Свободной сирийской армии”, в свою очередь, объявили о начале наступления на позиции курдской партии PYD (“Демократический союз”). Первым этапом операции является бомбардировки турецкими воздушными силами района Африн. В воскресенье вооруженные силы Турции начали сухопутную операцию в Африне с участием бронетехники, спецназа и пехоты.