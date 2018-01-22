Лидер "Альтернативы для Германии" и заместитель председателя СвДП выступили против антироссийских санкций

КИЕВ. 21 января. УНН. Заместитель председателя Свободной демократической партии (СвДП) ФРГ Вольфганг Кубикки и сопредседатель правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АДГ) Александр Гауланд выступили против санкций, введенных ЕС в отношении Российской Федерации. Свои точки зрения по этому поводу они изложили в совместном интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает УНН.

Кубикки сообщил, что ему известно как минимум о трех компаниях, которые “обанкротились из-за санкций, поскольку делали ставку на бизнес в России”. По его словам, ограничительные меры не могут остановить такую ​​страну, как РФ. “В чём мы сейчас нуждаемся, так это снова открыть каналы для диалога”, — считает он.

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Как и лидер СвДП Кристиан Линднер, Кубикки убежден, что проблему вокруг Крыма, “следует заморозить, то есть сначала отложить, и поговорить с РФ об общих интересах”. В то же время аннексия Крыма РФ является, по его мнению, “нарушением международного права”.

В свою очередь Гауланд напомнил, что АДГ “с самого начала выступала против этих санкций”. “Было ли то, что произошло в Крыму, нарушением международного права или нет, об этом ходит много споров, — отметил политик. — Мы считаем это следствием ошибочной политики, которая проводилась после 1989 года”.

Он указал на то, что Запад не поключил РФ к “построению нового миропорядка, но рассматривал её как противника”. “Это привело к тому, что Россия вернулась к тому, что она всегда делала — стала проводить политику, свойственную мировой государстве”, — заявил сопредседатель АДГ. По его мнению, “в интересах Германии иметь партнерские отношения с РФ”. “АДГ выступает за это”, — сказал Гауланд.

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Напомним, в 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями в Украине и аннексией Крыма, неоднократно расширяя и продолжая их. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц РФ и заморожены их активы, введены ограничительные мероприятия торгового, финансового и военного характера. Всего в санкционные списки попали 151 человек и 37 юридических лиц. Секторальные санкции действуют в отношении 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонительных структур.