"Заря" свела вничью спарринг с 17-кратным чемпионом Хорватии

КИЕВ. 21 января. УНН. Луганская “Заря” на тренировочно-учебных турецких сборах провела контрольный поединок с представителем чемпионата Хорватии загребским “Динамо”, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.

Первый момент возник, когда один из футболистов “Динамо” наносил опасный удар с линии штрафной — мяч пролетел мимо ворот. А вот через минуту загребцы все же забили. Гавранович несильно, но точно пробил в ворота — 0:1.

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На 14-й минуте вступать в игру пришлось Андрею Лунину, который справился с непростым ударом соперника. Потом еще несколько раз Лунин вступал в игру и отводил угрозу от своих ворот. “Заря” ответила опасным ударом Артема Громова, однако кипер “Динамо” справился с этим ударом.

Были еще удары Кочергина и Силас, но в первом случае мяч пролетел выше ворот, а во втором попал в защитника и вылетел на угловой. В итоге, украинскому коллективу удалось забить. Активный Артем Громов вышел на ударную позицию и безупречно пробил с линии штрафной — 1:1.

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Второй тайм проходил также с моментами как у одних, так и у других ворот. Однако футболистам не хватало точности. Полумоменты был у Артема Гордиенко, который пробивал головой — выше ворот. Чуть позже тот же Гордиенко вышел один на один с голкипером “Динамо”, но не сумел того переиграть. В результате 1:1.

Примечательно, что с “Динамо” игроки “Зари” уже встречались на собрании дважды и оба раза до этого был зафиксирован ничейный результат — 2:2.

Добавим также, “Заря” 23-го января проведет две совместные тренировки — со “Спартаком” из Трнавы и узбекским “АГМК”.