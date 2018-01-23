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Понедельник, 22 января 2018, 23:58 • Сергей Куркович
Экс-защитник "Динамо" Вида с победы дебютировал на официальном уровне за "Бешикташ"
КИЕВ. 21 января. УНН. Бывший основной футболист киевского “Динамо” защитник сборной Хорватии Домагой Вида провел первый поединок за турецкий “Бешикташ” на официальном уровне, сообщает УНН со ссылкой на сайт турецкого гранда.
Встреча 21-го тура турецкой Суперлиги “Бешикташ” в гостях одолел одного из аутсайдеров ФК “Антальяспор” — 1:2. Дубль у гостей забил Талиска.
Хорват Вида вышел в стартовом составе и отыграл все 90 минут.
Стоит отметить, что “Бешикташ” с 33 очками идет 4-м и на 6 баллов отстает от лидера “Башакшехира”.
Как сообщал УНН, Вида подписал с “Бешикташем” соглашение до конца сезона 2021-22 годов.
Источник: УНН
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