Суд Англии приступит к рассмотрению апелляции Украины

КИЕВ. 22 января. УНН. Апелляционный суд Англии приступит в понедельник к рассмотрению апелляционной жалобы Украины на решение Высокого суда Лондона на счёт долга перед Россией в размере 3 млрд долларов США. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе суда, передает УНН.

“Слушания начнутся в понедельник 22 января. Как ожидается, они займут четыре-пять дней”, - сказал собеседник агентства.

Как говорится в программе заседаний суда, слушания пройдет под председательством судьи Элизабет Глостер, занимающий пост вице-президента апелляционного суда. Два других судьи, которые примут участие в слушаниях, — Филипп Сейлс и Дэвид Ричардс.

Как ранее сообщал УНН, Высокий Суд Англии 19 декабря издал приказ о всемирной арест активов Коломойского, Боголюбова и других на сумму более 2,5 млрд долл США. Публичное акционерное общество Коммерческий Банк “ПриватБанк” начал судебный процесс в Высоком суде Лондона против своих бывших владельцев и руководителей — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. 19 декабря 2017 Высокий Суд Англии издал приказ о всемирном арест активов господ Коломойского и Боголюбова, и шесть компаний, которые им предположительно принадлежащих или находящихся под их контролем.