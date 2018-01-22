"Реал" разгромил новый клуб вратаря Коваля

КИЕВ. 22 января. УНН. В матче 20-го тура испанской Ла-лиги мадридский “Реал” на “Сантьяго Бернабеу” принимал на своем поле аутсайдера “Депортиво”, передает корреспондент УНН.

Встреча началась негативно для записного фаворита — прострел Лукаса Переса закончилась голом в пустые ворота в исполнении Адриана. Однако, на большой перерыв “галактикос” уходили в качестве лидера — голы записали Начо и Гарет Бэйл — 2:1.

Во второй части противостояния равных мадридцам не было — дубли оформили Бэйл, Начо и Криштиану Роналду, а также еще раз забил Модрич (7:1).

Заметим, что новичок клуба из Ла Коруньи Максим Коваль еще не был включен в заявку на эту баталию.

Отметим, что “Реал” с 35 очками остается 4-м, но уступает “Валенсии” 5 баллами и имеет матч в запасе. “Депортиво” оказался в зоне вылета — 16 строку при аналогичном количестве очков.

Примечательно, что в других противостояниях “Алавес” расписал ничью с “Леганес”, отыграв последние минуты в меньшинстве, а “Сельта” на выезде преодолела “Реал Сосьедад” 1:2.

Как ранее сообщал УНН, Мадридский “Атлеитко” на домашнем стадионе “Ванда Метрополитано” уступил “Севилье” 1:2. За “матрасников” отличился Коста, а за гостей Навас и Корреа.

Также уступила и “Барселона”. В выездной встрече против “Эспаньола” зафиксирован счет 0:1. Оскар Мелендо стал автором единственного взятия ворот. Зато Лионель Месси не смог реализовать пенальти.