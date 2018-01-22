Турция заранее предупредила США об операции против курдов - Пентагон

КИЕВ. 22 января. УНН. Турция заранее предупредила США о том, что планирует проветсты военную операцию на севере Сирии против поддерживаемых Вашингтоном курдов коалиции “Силы демократической Сирии” (СДС). Об этом заявил в воскресенье журналистам министр обороны США Джеймс Маттис, передает УНН.

“Турция была откровенна. Она предупредила нас, прежде чем приказать авиации и сделать это (бомбардировка г.Африн), консультировались с нами”, - сказал глава Пентагона, слова которого приводит агентство Reuters. “И сейчас мы работаем над тем, как действовать дальше. Мы с этим разберемся”, - заверил министр.

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Как ранее сообщал УНН, Генеральный штаб Турции в субботу объявил о начале военной операции против вооруженных формирований сирийских курдов в районе Африн на северо-западе Сирии. Отряды “Свободной сирийской армии”, в свою очередь, объявили о начале наступления на позиции курдской партии PYD (“Демократический союз”). Первым этапом операции является бомбардировки турецкими воздушными силами района Африн. В воскресенье вооруженные силы Турции начали сухопутную операцию в Африне с участием бронетехники, спецназа и пехоты.