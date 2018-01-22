Глава МИД Турции раскритиковал планы Франции созвать заседание СБ ООН из-за Африна

КИЕВ. 22 января. УНН. Намерение Франции созвать экстренное заседание Совбеза ООН из-за военной операции турецкой армии на северо-западе Сирии расценивается Турцией как поддержка “терроризма”, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию телеканала Nergis TV.

“Если Франция или другая страна вынесет эту тему на Совбез ООН, они окажутся не союзниками, а странами поддерживают терроризм. Мы не видим необходимости вынесения темы нашей военной операции в Африне на заседание Совбеза ООН”, - сказал Чавушоглу, который находится с визитом в Багдаде.

Как ранее сообщал УНН, глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция просит созыва экстренного заседания СБ ООН по ситуации в Сирии, в том числе в Африне. Глава МИД Франции также подчеркнул необходимость прекращения огня и обеспечения гуманитарного доступа в Сирии.

“Гута, Идлиб, Африн — Франция просит созвать срочное заседание Совета безопасности ООН”, — написал он, добавив, что провел переговоры на эту тему со своим турецкой коллегой.

Курды — народ, который живет преимущественно в горах Тавр и Загрос в области Курдистан (юго-восток Турции, запад Ирана, север Ирака, северо-восток Сирии), а также в Азербайджане, Армении и других странах. Курды являются одним из крупнейших народов, который не имеет своей государственности (на данный момент курдов насчитываемых не менее 30 млн человек).

В Турции курды подвергаются дискриминации по языковому признаку (турецкие власти не признают существование курдского языка и запрещает его публичное употребление, а самих курдов называют “горными турками”). Долгое время курды Турции и Ирака вели вооруженную борьбу за независимость (в Турции — под руководством Абдулы Оджалана).