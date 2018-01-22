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Определились стартовые пятерки Матча звезд баскетбольной Суперлиги

Определились стартовые пятерки Матча звезд баскетбольной Суперлиги

КИЕВ. 22 января. УНН. Организаторы Матча звезд Суперлиги по баскетболу обнародовали стартовые пятерки команд на будущее противостояние, передает УНН со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Матч звезд-2018 пройдет в формате встречи сборной Юга против сборной Севера. Вашему вниманию стартовые составы команд:

Юг: Клим Артамонов (“БИПА-ОДЕССА”), Алексей Щепкин (“Запорожье-ZOG”), Алексей Онуфриев (МБК “Николаев”), Александр Тищенко (“БИПА-ОДЕССА”), Вячеслав Петров (“Химик”) .

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Север: Генри Дугат (“Строитель”), Александр Мишула (“Днепр”), Владимир Конев (“Черкасские Обезьяны”), Станислав Тимофеенко (“Днепр”), Михаил Анисимов (“Строитель”).

Отметим, что вторую пятерку на Матч звезд назовут тренеры клубов Суперлиги. Еще два игрока определят организаторы.

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Добавим также, поединок звезд украинского чемпионата состоится 27-го января в Николаеве.

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол
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