Три человека ранены в результате стрельбы на Манхэттене

КИЕВ. 22 января. УНН. Полиция Нью-Йорка сообщила в твиттере о трех пострадавших в результате стрельбы на Манхэттене, передает УНН со ссылкой на микроблог Департамента полиции города Нью-Йорка.

Сообщается, что полицейские разыскивают двух подозреваемых.

Всех, обладающих информацией необходимой для задержания разыскиваемых лиц, попросили обращаться в полицию.

Как ранее сообщал УНН, в результате перестрелки в Одессе на ул. Новосельского погибли три человека (стрелок Валентин Дорошенко, его знакомый и 27-летний сотрудник полиции) и еще трое получили ранения (два милиционера и один случайный свидетель).

Виновник стрельбы Валентин Дорошенко называл себя членом “партии Сталина”, в 2010-м пытался баллотироваться в мэры Одессы, годом ранее вызвал тогдашнего мэра Эдуарда Гурвица на дуэль, приехав к муниципалитету на коне с мечом в руке.

Дорошенко разыскивался полицией как активный участник беспорядков у здания областного управления внутренних дел осенью 2013 года, целью которых конура попытка отбить у правоохранителей задержанного лидера партии “Родина” Игоря Маркова.