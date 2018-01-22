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Центровой сборной Украины стал самым результативным игроком в поединке Серии А

Центровой сборной Украины стал самым результативным игроком в поединке Серии А

КИЕВ. 22 января. УНН. Экс-центровой клубов НБА Кирилл Фесенко провел результативную баталию в поединке чемпионата Италии по баскетболу Серии А, информирует УНН со ссылкой на сайт турнира.

В противостоянии “Авеллино” в гостях с “Реджи-Эмилия” Кирилл Фесенко провел на паркете 28 минут игрового времени, за которые набрал 21 очко (9/14 двухочковые, 3/4 штрафные), собрал 9 подборов, отдал 2 передачи при 1 персональном замечании. Показатель эффективности составил “+29”.

21 набранный пункт стал самым высоким показателем в поединке, а показатель 29 также стал лучшим в графе эффективности.
Заметим, что “Авеллино” несмотря такую ​​игру Фесенко уступила 86:89.

Заметим, что “Авеллино” вместе с “Брешиа” разделяет первые места на соревнованиях — по 12 побед при 4 поражениях.

Напомним, что Фесенко сыграл игру с наиболее высоким показателем результативности в карьере Лиги чемпионов.

Источник: УНН
Теги: спорт, баскетбол, НБА
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