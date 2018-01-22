Египет раскритиковал военную операцию Турции "Оливковая ветвь"

КИЕВ. 22 января. УНН. МИД Арабской Республики Египет считает военную операцию Турции против курдов на северо-западе Сирии в районе города Арфин подрывом усилий дипломатического урегулирования конфликта и нарушением существующих политических решений, передает УНН со ссылкой на РИА “Новости”.

“Арабская Республика Египет выражает свое неприятие военной операции, которую проводят турецкие войска против города Африн на северо-западе Сирии, считая ее новым нарушением суверенитета САР и подрывом усилий в рамках существующих политических решений и усилий по борьбе с терроризмом в Сирии”, — говорится в распространенном в воскресенье заявлении египетского МИД.

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В египетском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули твердую позицию Египта о недопущении военных решений в процессе урегулирования конфликта в Сирии и призвали к всеобъемлющему политическому процессу в этой стране.

Как ранее сообщал УНН, глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Франция просит созыва экстренного заседания СБ ООН по ситуации в Сирии, в том числе в Африне. Глава МИД Франции также подчеркнул необходимость прекращения огня и обеспечения гуманитарного доступа в Сирии.

“Гута, Идлиб, Африн — Франция просит созвать срочное заседание Совета безопасности ООН”, — написал он, добавив, что провел переговоры на эту тему со своим турецкой коллегой.

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Комментируя инициативу Франции глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что намерение Франции созвать экстренное заседание Совбеза ООН из-за военной операции турецкой армии на северо-западе Сирии расценивается Турцией как поддержка “терроризма”.

Представитель МИД Ирана Бахрам Касеми заявил, что Турции следует немедленно прекратить военную операцию в сирийском г.Африн на на северо-западе Сирии.