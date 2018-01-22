Сегодня состоится рассмотрение апелляции на меру пресечения Альперину
КИЕВ. 22 января. УНН. Апелляционный суд Киева сегодня должен рассмотреть апелляционную жалобу на выбранную Печерским районным судом меру пресечения бизнесмену Вадиму Альперину, который подозревается в попытке дачи 800 тысяч долларов взятки детектива НАБУ. Об этом сообщили УНН в суде.
Рассмотрение жалобы, которое должно было состояться 18 января в 11.00, Апелляционный суд Киева ориентировочно перенес на 22 января на 15:30 рассмотрение апелляционной жалобы из-за того, что один из судей коллегии заболел.
Напомним, Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 20,8 млн грн залога для бизнесмена Вадима Альперина, который подозревается в предложении взятки в 800 тыс. долларов детектива НАБУ.
Как сообщал УНН, 12 декабря бизнесмен Вадим Альперин внес 20,8 млн грн залога и освобожден из-под стражи.