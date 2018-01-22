Застройщик назвал основные факторы, сдерживающие развитие строительной отрасли

КИЕВ. 22 января. УНН. Митинги под законными стройплощадками и налогообложение, отпугивающее потенциальных иностранных инвесторов, – среди основных рисков, сдерживающих развитие строительной отрасли. Об этом в интервью рассказал глава правления – президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, пишет УНН.

"Первое: определенные слои общества подвержены нестабильным настроениям и легко поддаются протестным призывам. В результате настройщик получает кучу молодых парней под забором абсолютно законного строительства. Пока общество будет верить в подлинность таких митингов, ситуация не изменится. Обратите внимание, в Киеве на такие мероприятия приходят одни и те же люди. Может ли человек, имеющий официальную работу, ежедневно ходить под заборы стройплощадок? Сразу становится понятно, кто с чего живет", - сказал И.Кушнир, отвечая на вопрос о рисках и угрозах в строительной отрасли.

Второй фактор - налогообложение.

"В строительстве эта тема вообще очень болезненна. Но дело еще и в том, что существующие сегодня условия отпугивают потенциальных зарубежных инвесторов. Их средства могли бы работать на экономику Украины, тогда как государство продолжает выжимать последнее из своих", - рассказал глава холдинговой компании.

Кроме того, по мнению И.Кушнира, государство должно создавать условия для роста экономики.

"Третье: государство должно создавать условия для роста экономики. Мы имеем крепкий потенциал и большие возможности, но не используем ни то, ни другое. Строительная отрасль во всем мире является движущей силой для экономического скачка. Думаю, это нужно использовать", - считает И.Кушнир.