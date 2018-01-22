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Украина работает над усилением санкций против РФ как со стороны США, так и со стороны ЕС и G7 - Климкин

Украина работает над усилением санкций против РФ как со стороны США, так и со стороны ЕС и G7 - Климкин

КИЕВ. 22 января. УНН. Украина работает над усилением санкции как со стороны США, так и Евросоюза и Большой семерки. Об этом сказал на пресс-конференции министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

"Посмотрим, каким образом мы сможем использовать, в том числе, и новые санкции США. Мы последовательно работаем над тем, чтобы такие санкции были укреплены и со стороны США, и со стороны ЕС, и со стороны всей Большой семерки", - подчеркнул он.

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Климкин также отметил, что такие санкции укреплялись и относительно оккупированного Крыма.

Ранее в Германии заявили, что Меркель пока не рассматривает вопрос поэтапной отмены санкций против РФ.

Источник: УНН
Теги: США, РФ, санкции, Украина, Павел Климкин, G7
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