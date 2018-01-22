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Украинца избрали вице-президентом ПАСЕ

Украинца избрали вице-президентом ПАСЕ

Владимир Арьев

КИЕВ. 22 января. УНН. На открытии зимней пленарной сессии сегодня члены Парламентской ассамблеи Совета Европы избрали вице-президентов ПАСЕ, одним из них стал представитель Украины - глава украинской делегации в Ассамблеи Владимир Арьев, передает УНН со ссылкой на прес-службу институции.

В частности, среди 18 избранных вице-президентов ПАСЕ есть и украинец - Владимир Арьев.

Как отмечается, места вице-президентов от Италии и Российской Федерации остаются вакантными.

Двадцать заместителей главы ПАСЕ избираются ежегодно в начале очередной сессии и остаются на своем посту до открытия следующей сессии (но вице-президент, чья делегация обновляется в ходе сессии, не остается на своем посту).

Напомним, новым президентом ПАСЕ стал представитель Италии Микеле Николетти.

Источник: УНН
Теги: ПАСЕ
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