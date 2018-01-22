На следующем обмене боевики потребуют передать им более 80 удерживаемых

КИЕВ. 22 января. УНН. Так называемые "власти самопровозглашенной Донецкой народной республики" затребуют от Киева передать им более 80 человек в рамках следующего этапа обмена удерживаемыми лицами. Об этом заявила так называемая "омбудсмен ДНР" Дарья Морозова, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"Мы затребовали от украинской стороны 84 человека на следующий обмен. Мы уже передали им списки", — сообщила журналистам так называемая "обмудсмен ДНР".

Как сообщал УНН, сегодня 46 освобожденных украинских заложников с ОРДЛО продолжают лечение в медицинских учреждениях.

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Напомним, 27 декабря 2017 года состоялся обмен для освобождения украинских заложников на Донбассе. Из плена освободили 74 заложников.

Украинская сторона заявила о готовности осуществить обмен по схеме "306 на 74". Боевики также на это согласились.