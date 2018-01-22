Из-за вспышки кори и непогоды в Одесской области продлили каникулы в школах 14 районов

ОДЕССА-КИЕВ. 22 января. УНН. На территории Одесской области массово продлевают каникулы в образовательных учреждениях. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Одесской ОГА.

Из-за вспышки кори решение о продлении каникул приняли в учреждениях четырех районов, а именно: Беляевском, Любашевском, Николаевском, Ширяевском. Не учатся школьники в Красносельском, Новокальчевской, Ширяевской ОТО.

В связи с непогодой на каникулах остаются школы 10 районов, 3 ОТО и два города.

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"Ситуации с заболеваемостью корью и погодными условиями остаются проблемными. Каждый индивидуально подходит к организации образовательного процесса. Детей, не привитых против кори, в учреждения допускать не будут - согласно решению комиссий ТЭБ и ЧС. Отработка учебного материала с детьми, которые не вакцинированы, должно быть обеспечена. В частности, путем изложения его на сайте заведения, проведения индивидуальных занятий, консультаций", - рассказал директор Департамента образования и науки Одесской областной государственной администрации Александр Лончак.

Напомним, что медицинским учреждениям области дополнительно предоставят 5000 доз вакцины против кори. По информации департамента здравоохранения облгосадминистрации, только за последнюю неделю заболеваемость выросла почти на 30%. Всего с начала года выявлено 265 больных корью, из них 160 - дети и 105 - взрослые.