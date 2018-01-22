Климкин не видит позитива от переноса переговоров по Донбассу в Астану

КИЕВ. 22 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не считает пока позитивом перенос формата переговоров по Донбассу из Минска в Астану. Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Любые опции могут быть, если они могут работать. Сейчас я не вижу, каким образом перенос минской площадки в Астану придаст нам нового позывного результата, определенной добавленной стоимости", - подчеркнул он.

Климкин отметил, что идею переноса формата переговоров из Минска в Астану коллеги из Казахстана уже высказывали.

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"Как по мне, работает не локация и работает не место. Если мы будем иметь обоснованное понимание, что изменение локации что-то нам даст, мы готовы переместиться хоть в Новую Зеландию. В любую точку, где это будет играть какую-то роль", - сказал министр.

На самом деле, подчеркнул он, проблема того, что происходит в Минске, это нежелание России выполнять любые взятые на себя обязательства, и желание исказить все договоренности.

Напомним, по словам президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, президент США Дональд Трамп предложил перенести из Минска в другое место переговоры по урегулированию конфликта в Украине.