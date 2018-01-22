Украинец завоевал медаль Кубка мира по фристайлу и лицензию на ОИ-2018

КИЕВ. 22 января. УНН. Украинец Александр Абраменко стал серебряным призером на этапе Кубка мира по фристайлу акробатика в американском Лейк-Плэсиде. Об этом сообщает Федерация лыжного спорта Украины, передает УНН.

В квалификации он был первым, в финале — третьим, а вот суперфинал закончился для спортсмена “серебром”. Опередил украинского фристайлиста только китайский спортсмен Zongyang Jia.

Кроме того, несмотря на сложную травму и летний перерыв в спортивной деятельности, спортсмену удалось получить лицензию на Олимпиаду в Пхенчхан.

Добавим также, сейчас А.Абраменко продолжает тренировки и подготовку к Олимпийским играм, поскольку набор баллов для получения лицензий для фристалистив-акробатов уже завершен.

Отметим, зимняя Олимпиада 2018 пройдет в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

Как сообщал УНН, по состоянию на 17 января у Украине была 21 лицензия на Олимпиаду-2018.