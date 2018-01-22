Суд отказался передать холдинг Курченко Нацагентству по розыску активов

КИЕВ. 22 января. УНН. Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о передаче в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений ООО "Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг", принадлежащих компании "Юнайтед Медиа Холдинг Н.В.". Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином госреестре судебных решений, передает УНН.

Согласно решению суда, в рамках уголовного производства по созданию преступной организации, в которой фигурируют экс-президент Украины Виктор Янукович, бизнесмен Сергей Курченко и другими движимое, недвижимое имущество, ценности были арестованы. И 9 января этого года следователь ГПУ признал их вещественными доказательствами по делу.

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Следователь ГПУ просил суд передать арестованное имущество, в том числе, активы холдинга UMH Национальному агентству "на условиях эффективности, а также сохранения и увеличения их экономической стоимости".

Однако суд в своем решении отметил, что прокурором не представлено надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение того, что каждый из объектов, которые он просит передать Нацагентству, составляют стоимость более 200 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, также не представлено доказательств обращения к владельцу этого имущества по получению согласия на его передачу Нацагентству.

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В связи с этим, следственный судья оставил без удовлетворения ходатайство Генеральной прокуратуры о передаче в управление вещественных доказательств - активов Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.