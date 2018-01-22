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Суд отказался передать холдинг Курченко Нацагентству по розыску активов

Суд отказался передать холдинг Курченко Нацагентству по розыску активов

КИЕВ. 22 января. УНН. Печерский районный суд Киева не удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины о передаче в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений ООО "Издательский Дом Украинский Медиа Холдинг", принадлежащих компании "Юнайтед Медиа Холдинг Н.В.". Об этом говорится в решении суда, опубликованном в Едином госреестре судебных решений, передает УНН.

Согласно решению суда, в рамках уголовного производства по созданию преступной организации, в которой фигурируют экс-президент Украины Виктор Янукович, бизнесмен Сергей Курченко и другими движимое, недвижимое имущество, ценности были арестованы. И 9 января этого года следователь ГПУ признал их вещественными доказательствами по делу.

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Следователь ГПУ просил суд передать арестованное имущество, в том числе, активы холдинга UMH Национальному агентству "на условиях эффективности, а также сохранения и увеличения их экономической стоимости".

Однако суд в своем решении отметил, что прокурором не представлено надлежащих и допустимых доказательств в подтверждение того, что каждый из объектов, которые он просит передать Нацагентству, составляют стоимость более 200 размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, также не представлено доказательств обращения к владельцу этого имущества по получению согласия на его передачу Нацагентству.

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В связи с этим, следственный судья оставил без удовлетворения ходатайство Генеральной прокуратуры о передаче в управление вещественных доказательств - активов Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Источник: УНН
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