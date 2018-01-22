Бизнес и население начнут активнее брать кредиты в 2018 году - отчет НБУ

КИЕВ. 22 января. УНН. Банки ускорят кредитование малого и среднего бизнеса и населения. Об этом говорится в аналитическом отчете “Опрос об условиях кредитования”, подготовленном НБУ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу регулятора.

“Банки ожидают роста кредитования бизнеса и населения в течение следующих 12 месяцев. Наиболее оптимистичные ожидания касаются кредитования малых и средних предприятий и предоставления потребительских кредитов”, - говорится в отчете Нацбанка.

В частности отмечается, что в течение следующих 12 месяцев корпоративное кредитование увеличится. Так считает 72% опрошенных банков. Наращивания кредитования домохозяйств ожидает 67% опрошенных — это максимальное значение с начала проведения опроса в 2015 году. Уже традиционными стали оптимистичные ожидания притока депозитов населения и средств бизнеса.

“Доля одобрения банками заявок на кредиты малым и средним предприятиям в IV квартале 2017 года заметно возросла. По мнению респондентов, основная причина этого — снижение кредитных ставок. Крупные банки значительно увеличили уровень одобрения заявок на кредиты населению, как на ипотечные, так и на потребительские. Помимо снижения процентных ставок, этому поспособствовало ослабление банками требований к залогу”, - уточняется в отчете.

Также в НБУ добавили, что в течение IV квартала 2017 года спрос бизнеса и населения на кредиты значительно возрос.

У малых и средних предприятий он был частью вызван снижением процентных ставок, у больших — потребностями в оборотном капитале и инвестициях. Спрос увеличился на все виды кредитов, больше всего — на краткосрочные и гривневые кредиты.

Главными драйверами спроса на ипотечные и потребительские кредиты были снижение процентных ставок и улучшение потребительских настроений. На I квартал 2018 года 52% опрошенных банков ожидают роста спроса на кредиты от бизнеса, 33% — на ипотечные кредиты, 46% — на потребительские кредиты.

Справка УНН.

Нацбанк публикует отчет “Опрос об условиях кредитования” ежеквартально.

Опрос проводился с 20 декабря 2017 года до 10 января 2018 года и касался результатов за IV квартал 2017 года и ожиданий на I квартал этого года и следующие 12 месяцев. В нем приняли участие кредитные менеджеры 65 банков, на которые приходится 97% общих активов банковской системы.

Напомним, стало известно, что ожидает бизнес от экономики в 2018 году.