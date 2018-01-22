Институт нацпамяти презентовал сайт об Украинской революции 1917-1921 годов

КИЕВ. 22 января. УНН. Украинский институт национальной памяти презентовал сайт об Украинской революции 1917-1921 годов. Об этом на брифинге рассказал председатель Института нацпамяти Владимир Вятрович, передает УНН.

Сайт содержит в себе основные сведения об этапах революции, выдающихся деятелей, фото, документы и тому подобное.

В частности, на сайте есть такие рубрики, как "Важные события", "Деятели", "Фотоистория", "Документы", "Материалы", "Медиа-галерея" и "Места памяти". На сайте можно найти информацию о выдающихся деятелях революции, документы и карты тех мест, методические материалы и даже игру по мотивам событий тех лет.

В.Вятрович отметил, что сайт еще будет наполняться информацией.

Напомним, сегодня, 22 января в День Соборности на Крещатике развернули самый длинный флаг Украины.