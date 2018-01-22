В США усилят контроль за производством свинины

КИЕВ. 22 января. УНН. Министерство сельского хозяйства США (USDA) предложило модернизировать внутреннюю систему контроля работы свиноферм, передает УНН cо ссылкой на сайт ведомства.

USDA предложило создать “Новую систему инспекции забоя свиней” (NSIS) путем внесения соответствующих правок в федеральные правила контроля качества мяса. Предполагается, что новая система улучшит контроль в сфере безопасности пищевых продуктов.

“FSIS (Служба безопасности и инспекции пищевых продуктов — ред.) заинтересована в том, чтобы продолжить модернизацию методов инспекции свиноферм, предоставляя возможности промышленности внедрять новшества и оптимизировать производство продуктов питания. Нет единой технологии или процесса для решения проблемы болезней пищевого происхождения, но когда мы фокусируем наши проверки на вопросах безопасности пищевых продуктов, мы лучше защищаем американские семьи”, — убежден исполняющий обязанности заместителя госсекретаря США по вопросам безопасности пищевых продуктов Кармен Роттенберг.

NSIS позволит более эффективно контролировать процесс убоя рыночных свиней на предприятиях путем принятия надлежащих мер по предотвращению загрязнения мяса животных на протяжении всего производственного процесса. USDA и другие контролеры будут обеспечены необходимым пакетом документов, чтобы контролировать выполнение новых правил американскими предприятиями на постоянной основе.

Как сообщал УНН, отсутствие должного контроля и надлежащих противоэпизоотических мероприятий в Украине поставило под угрозу отечественное производство свинины. Только за последних два года в Украине было уничтожено более 80 тысяч голов свиней из-за вспышек АЧС.

Убытки от эпидемии, по подсчетам экспертов, превышают уже 1 млрд грн. Фермеры в масштабном распространении АЧС обвиняют государство и профильные контролирующие органы, которые не способны качественно противостоять вирусу.

Соседи Украины, тем временем, ищут пути, как уберечь свои свинофермы от распространения АЧС. К примеру, Польша заявила о намерении построить забор на границе с Украиной, дабы уменьшить риск попадания АЧС на их территории.

Комментируя эту ситуацию, нардеп Сергей Тригубенко отметил, что Европа устала наблюдать за неэффективностью попыток Госпродпотребслужбы побороть африканскую чуму свиней.

“Получается, что полякам безопаснее потратить миллионы долларов, чтобы построить между нами забор, чем рассчитывать на партнерство и взаимные усилия в борьбе с африканской чумой... Как по мне, то такое заявление министерства сельского хозяйства Польши — это просто „вердикт“, вынесенный нашим чиновникам за бездеятельность”, — отметил он.