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Климкин: информация о якобы неформальных встречах Порошенко с Путиным - провокация

Климкин: информация о якобы неформальных встречах Порошенко с Путиным - провокация

Петр Порошенко и Владимир Путин

КИЕВ. 22 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что слова пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о якобы неформальных встречах Президента Украины Петра Порошенко с президентом России провокацией, а не оговоркой. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Хочу четко сказать, я не знаю ни об одной непубличной встрече (Порошенко и Путина - ред.). Я не понимаю, каким образом они в принципе могут происходить. Я считаю, что это со стороны господина Пескова не оговорка, а очень сознательная провокация. Такие встречи сейчас происходят только во время международных форумов и заседаний или в "нормандском" формате, или в другом формате", - сказал министр.

Климкин подчеркнул, что никаких неформальных встреч Порошенко с Путиным по определению не было.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире российского телеканала заявил, что Путин и Порошенко поддерживают контакты и проводят встречи, о которых не сообщают прессе.

В Администрации Президента Украины заверили, что Петр Порошенко не проводил никаких двусторонних встреч с президентом России Владимиром Путиным со времени заключения минских договоренностей.

Источник: УНН
Теги: РФ, Владимир Путин, Украина, встреча, Петр Порошенко
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