Авторы в Украине получают в сотни раз меньше роялти, чем в США и ЕС

КИЕВ. 22 января. УНН. Организации коллективного управления в Украине в 2016 году собрали только 2,7 млн евро роялти, в 310 раз меньше, чем в Великобритании и почти в 652 раза меньше, чем в США. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Михаил Титарчук, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

“В Украине организации коллективного управления (ОКУ), которые являются распорядителями объектов авторского права, за 2016 год собрали только 2,7 млн евро роялти,что в 310 раз меньше, чем в Великобритании и почти в 652 раза меньше, чем в США. ОКУ работают неэффективно и непрозрачно”, - отметил Титарчук.

Как отметил он, защита интеллектуальной собственности — механизм для стимулирования развития экономики и привлечения инвестиций.

“Если мы выбрали цивилизованный путь развития нашего государства, то должны понимать, что, для толчка вперед всех сфер экономики, за товары и сервисы нужно платить. В свою очередь и авторы имеют право получать средства за свою работу. В 2016 году мы утвердили комплексную стратегию реформирования сферы интеллектуальной собственности. Теперь главное — правильно имплементировать все механизмы, чтобы каждый смог почувствовать качественные изменения”, - подчеркнул замглавы Минэкономразвития.

Напомним, США дали Украине 120 дней на усиление защиты прав интеллектуальной собственности.