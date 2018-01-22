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Климкин рассказал, на каких площадках должен подниматься вопрос прав человека в Крыму

Климкин рассказал, на каких площадках должен подниматься вопрос прав человека в Крыму

Павел Климкин

КИЕВ. 22 января. УНН. Вопрос о нарушении прав человека в Крыму должен подниматься на всех площадках ООН.
Об этом во время пресс-конференции в Киеве сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент УНН.

"Мы должны понимать, что наша резолюция - не про статус оккупированного Крыма, относительно его статуса всем все понятно, она о нарушении прав человека на территории оккупированного Крыма. Есть ряд стран,.. такова скоординированная позиция стран АСЕАН, например, которые считают, что вопросы прав человека все же должны рассматриваться именно в контексте Совета по правам человека в Женеве и не переносятся на нью-йоркскую площадку. Мы считаем, что это по определению не может быть так, что вопрос Крымадолжен продвигаться именно на всех площадках, и будем делать это дальше", - сказал глава МИД.

По его мнению, все 20 стран, проголосовавшие против украинской резолюции ранее, это и есть ресурс России.

"Мы будем ... последовательно продолжать и будем давить на Россию, в том числе на ООНовской площадке", - отметил он.

Напомним, по словам П.Климкина, Украина работает над усилением санкций против РФ как со стороны США, так и со стороны ЕС и G7.

Источник: УНН
Теги: ООН, Крым, права человека, Павел Климкин
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