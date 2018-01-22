СМИ: Рыбалка дважды пытался отсудить дом у экс-жены с ребенком

КИЕВ. 22 января. УНН. Народный депутат Сергей Рыбалка по меньшей мере, дважды пытался отсудить у экс-жены с дочерью недвижимое имущество, общей стоимостью более 15 млн грн, сообщает УНН со ссылкой на “Голос.ua”.

По информации СМИ, в 2009 году Сергей Рыбалка женился на дочке бизнесмена Геннадия Буткевича — Анне. В 2013 году пара развелась. Их дочь осталась жить с экс-супругой в доме, права на который через суд заявил и “радикал”.

“В течение 2011 — 2013 годов на общие его (Рыбалки — ред.) и жены средства были построены жилой дом, общей площадью 767,7 кв. м, бассейн, общей площадью 479,9 кв. м, дом для персонала, общей площадью 211,8 кв. м, расположенные на земельном участке, общей площадью 0,75 га. Жилые дома были оснащены мебелью и бытовым оборудованием, необходимым для проживания... Согласно заключению эксперта от 21 апреля 2015, за период с 2011 года до 2013 года на строительство и обустройство спорного недвижимого имущества были потрачены денежные средства в размере 15 749 360 грн 25 коп.”, — говорится в судебном постановлении о разделе имущества по иску Рыбалки.

Сразу после развода “радикал” подал иск в суд на признание за ним права собственности на часть этого дома.

“И суд принял его сторону, присудив Рыбалке половину от всего имущества.

Апеллируя к такому судебного выводу, экс-супруга нардепа привела ряд аргументов. В частности, судебные решения содержат упоминание о том, что достраивала дом до конца экс-жена (Рыбалки, — ред.) самостоятельно, и уже после подачи документов на развод”, — отмечает издание.

Так, суд установил, что на момент развода дом не был введен в эксплуатацию, и около 12% работ было выполнено экс-супругой нардепа без всякой его помощи.

В итоге, недвижимое имущество экс-супругов поделили следующим образом: 2/5 части спорного имущества Рыбалке и 3/5 части имущества — его экс-супруге с дочерью.

“Однако, „благородного“ Рыбалку такой вариант распределения не устроил, и он... начал оспаривать решение (суда, — ред.). Суды на его позицию больше не согласились. Он проиграл апелляцию, и больше никаких новых решений по делу не выносился”, — резюмирует СМИ.

Напомним, снековый бизнес С.Рыбалки сегодня стал предметом уголовного производства, поскольку СБУ нашла факты торговли его компаний на оккупированных территориях.

Добавим, что претензии к предпринимательской деятельности семьи “радикала” имеют и в ГПУ. Так, следователи расследуют факты уклонении от уплаты налогов, ведения фиктивного предпринимательства, вывод средств за границу и тому подобное.