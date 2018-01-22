Сотрудник института хотел передать иранцам техдокументы фрегата "Гетман Сагайдачный"

КИЕВ. 22 января. УНН. В столичном аэропорту "Борисполь" задержан сотрудник одного из научных институтов, который пытался вывезти в Иран техническую документацию по фрегату "Гетман Сагайдачный". Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области, передает УНН.

"Сообщено о подозрении гражданину, который пытался перевезти через таможенную границу Украины в Исламскую Республику Иран военную информацию, которая касается корабельного гидроакустического комплекса, которым вооружен фрегат проекта "Гетман Сагайдачный", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина, находясь в должности старшего научного сотрудника одного из исследовательских институтов, будучи осведомленным о существующем порядке международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю, достоверно зная, что информация, по принципу построения гидроакустических станций корабельного гидроакустического комплекса проекта "Гетман Сагайдачный" относится к специальной информации военного характера и в список товаров военного назначения, не будучи субъектом осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю и не имея соответствующих разрешительных документов (заключения) Государственной службы экспортного контроля Украины, решил незаконно вывезти указанную информацию из Украины в Исламской Республики Иран.

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Реализуя свой преступный умысел, человек скопировал указанную информацию себе на флеш накопитель.

В дальнейшем, в зоне таможенного контроля аэропорта "Борисполь", сотрудниками правоохранительных органов, на основании постановления суда, задержан злоумышленник.

По процессуального руководства прокуратуры Киевской области 55-летнему мужчине сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение установленного порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в феврале 2017 года Кабинет министров Украины утвердил распределение средств по бюджетной программе развития вооружения и военной техники Вооруженных сил Украины, согласно которому на ремонт и модернизацию фрегата "Гетман Сагайдачный" направят 91 млн грн.