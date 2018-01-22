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Киевская ОГА объявила о борьбе с незаконными газовыми заправками

Киевская ОГА объявила о борьбе с незаконными газовыми заправками

КИЕВ. 22 января. УНН. Киевская областная государственная администрация объявила борьбу с незаконно установленными газовыми заправками и незаконными водными объектами, которые размещены без разрешений и вредят руслу рек. Об этом сообщила пресс-служба Киевской ОГА со ссылкой на заместителя губернатора Юрия Денисенко, передает УНН.

В ОГА отмечают, что уже с понедельника 22 января состоится первый рейд специально созданной мобильной группы, которая будет выявлять незаконные автогазозаправочные пункты. Такая же комиссия будет работать и по водным объектам и незаконном намыва песка.

Соответствующее решение отмечают в ОГА принято на заседании Комиссии по вопросам образования и обращения с отходами, использования и охраны природных ресурсов.

Источник: УНН
Теги: газ, Киевская область, борьба
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