Со дня создания Нацполиции погибли 24 полицейских

КИЕВ. 22 января. УНН. Со дня создания Национальной полиции в Украине погибли 24 полицейских и более 1,1 тыс. получили ранения. Об этом сообщает Департамент коммуникации НПУ, передает УНН.

"Всего с момента создания Национальной полиции Украины при исполнении служебных обязанностей получили ранения 1197 полицейских, из них 38 - в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. 24 работника полиции - погибли, из них четыре - в зоне АТО", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 января после 9 часов утра в Бердянске Запорожской области трое работников уголовного розыска получили тяжелые ранения. Во время оперативных мероприятий по задержанию преступника подозреваемый применил против полицейских гранату.