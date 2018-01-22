КГГА: на бульваре Гавела произошло ДТП, повреждений путепровода нет
КИЕВ. 22 января. УНН. На пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела произошло ДТП, в результате чего была повреждена временная металлическая конструкция, установленная для ремонта путепровода, сам путепровод не пострадал. Об этом со ссылкой на "Киевавтодор" сообщает пресс-служба КГГА, передает УНН.
"В коммунальной корпорации сообщают, что в результате нарушения Правил дорожного движения, а именно: превышение высоты транспортного средства - произошло дорожно-транспортное происшествие с участием транзитного грузовика с полуприцепом. В результате повреждена временная металлическая конструкция, установленная для ремонта путепровода", - говорится в сообщении.
Сообщается, что никаких повреждений самого путепровода или его несущих конструкций в результате ДТП нет.
Сейчас работы по разборке металлической конструкции завершено, движение транспорта восстановлено в обычном режиме.
Напомним, ранее сообщалось, что в Соломенском районе Киева на пересечении проспекта Комарова и бульвара Вацлава Гавела обвалился мост.