В МВФ спрогнозировали увеличение темпов роста мировой экономики

КИЕВ. 22 января. УНН. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает роста мировой экономики в 2018 и 2019 годах на 3,9%, улучшив свой октябрьский прогноз на 0,2 п.п. Об этом говорится в обновленном прогнозно-аналитическом докладе фонда о перспективах мировой экономики, передает УНН.

“Экономическая активность в мире по-прежнему усиливается. Прогнозы мирового роста на 2018 и 2019 годы были повышены на 0,2 процентного пункта до 3,9%. Этот пересмотр отражает возросшую динамику роста мировой экономики и ожидаемый эффект от недавно принятых изменений в налоговой политике США”, — говорится в прогнозе Фонда.

Рост экономики США прогнозируется в 2018 и 2019 годах соответственно на 2,7% и 2,5%.

Прогнозы для зоны евро составляют 2,2% и 2% роста за 2018 и 2019 годы.

В Японии в 2018-2019 годах МВФ ожидает роста экономики на 1,2% и 0,9%.

Локомотивами роста в мире остаются страны группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика).

Согласно прогнозам экспертов Фонда, рост экономики Индии в 2018-2019 годах составит 7,4% и 7,8%, Китая — 6,6% и 6,4%. Оценки для ЮАР ухудшены — 0,9% в 2018 году и 2019 году. При этом для Бразилии МВФ улучшил прогноз по росту экономики до 1,9% и 2,1% против ожидавшихся в октябре 1,5% и 2%.

В странах СНГ в 2018-2019 годах в целом МВФ прогнозирует 2,2% и 2,1% роста экономики. В России в 2018 году экономика вырастет на 1,7%, а в 2019 году — на 1,5%. В странах СНГ (кроме России) прогнозируется рост 3,4% и 3,5% в 2018 и 2019 годах соответственно.

Для стран с формирующимся рынком и развивающихся стран Европы прогноз выглядит следующим образом: 4% и 3,8% в 2018-2019 годах.

Напомним, эксперты сделали прогноз по развитию украинской экономики в 2018 году.