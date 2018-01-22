Пенс заявил, что США откроют свое посольство в Иерусалиме уже в следующем году

КИЕВ. 22 января. УНН. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Соединенные Штаты Америки откроют свое посольство в Иерусалиме уже в следующем году. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, передает УНН со ссылкой на The Associated Press.

В своем обращении к израильскому парламенту М.Пенс еще раз подтвердил намерение США перенести посольство в Иерусалим.

Он заявил, что администрация Президента США будет продвигать этот план в ближайшее время и посольство откроется досрочно, к концу 2019 года. Раньше сообщалось, что этот шаг может занять 3-4 года.

Напомним, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в понедельник перед переговорами с вице-президентом США Майком Пенсом поблагодарил американского президента Дональда Трампа за признание Иерусалима столицей Израиля.