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Волкер перед встречей с Сурковым посетит Украину

Волкер перед встречей с Сурковым посетит Украину

Курт Волкер

КИЕВ. 22 января. УНН. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер перед встречей с помощником президента РФ Владиславом Сурковым посетит Украину. Об этом сообщает "Голос Америки", передает УНН.

"Для того, чтобы ознакомиться с ситуацией в регионе, Волкер в среду 24 января поедет на восток Украины, а уже 25 января проведет встречи с украинскими должностными лицами в Киеве", - сказано в сообщении.

Как отмечается, в пятницу 26 января во Дубае К.Волкер планирует встретиться с В.Сурковым.

Во время переговоров стороны обсудят состояние конфликта на востоке Украины, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал встречу К.Волкера с В.Сурковым в ближайшие дни.

Как сообщал УНН, К.Волкер заявил, что третья встреча с помощником президента России Владиславом Сурковым стала "шагом назад" в вопросе размещения на Донбассе охранной миссии ООН.

Источник: УНН
Теги: Украина, Курт Волкер
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