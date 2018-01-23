Волкер перед встречей с Сурковым посетит Украину

КИЕВ. 22 января. УНН. Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер перед встречей с помощником президента РФ Владиславом Сурковым посетит Украину. Об этом сообщает "Голос Америки", передает УНН.

"Для того, чтобы ознакомиться с ситуацией в регионе, Волкер в среду 24 января поедет на восток Украины, а уже 25 января проведет встречи с украинскими должностными лицами в Киеве", - сказано в сообщении.

Как отмечается, в пятницу 26 января во Дубае К.Волкер планирует встретиться с В.Сурковым.

Во время переговоров стороны обсудят состояние конфликта на востоке Украины, перспективы введения и возможный формат миротворческой миссии.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин анонсировал встречу К.Волкера с В.Сурковым в ближайшие дни.

Как сообщал УНН, К.Волкер заявил, что третья встреча с помощником президента России Владиславом Сурковым стала "шагом назад" в вопросе размещения на Донбассе охранной миссии ООН.