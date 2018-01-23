Новости: Культура
Понедельник, 22 января 2018, 19:36 • Дарья Чабанова
Украинская короткометражка получила три награды на американском кинофестивале
КИЕВ. 22 января. УНН. Украинский короткометражный фильм "5 минут" получил три награды международного фестиваля мира и кино International Peace&Film Festival. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино, передает УНН.
“Лента Яны Антонец „5 минут“ получила приз Essence Award — это награда короткометражном фильме, который лучше всего передает идею фильма за наименьшее количество времени, а также две награды от жюри: за Лучшую комедию и Лучшую сцену (сцена с рыбаками Романом Ясиновским и Александром Рудинским)”, — говорится в сообщении.
Напомним, права на украинский фильм “Сторожевая застава” продали в 19 стран.
Источник: УНН
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