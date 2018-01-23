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Украинская короткометражка получила три награды на американском кинофестивале

Украинская короткометражка получила три награды на американском кинофестивале

КИЕВ. 22 января. УНН. Украинский короткометражный фильм "5 минут" получил три награды международного фестиваля мира и кино International Peace&Film Festival. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино, передает УНН.

“Лента Яны Антонец „5 минут“ получила приз Essence Award — это награда короткометражном фильме, который лучше всего передает идею фильма за наименьшее количество времени, а также две награды от жюри: за Лучшую комедию и Лучшую сцену (сцена с рыбаками Романом Ясиновским и Александром Рудинским)”, — говорится в сообщении.

Напомним, права на украинский фильм “Сторожевая застава” продали в 19 стран.

Источник: УНН
Теги: кинофестиваль
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