Украинская короткометражка получила три награды на американском кинофестивале

КИЕВ. 22 января. УНН. Украинский короткометражный фильм "5 минут" получил три награды международного фестиваля мира и кино International Peace&Film Festival. Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино, передает УНН.

“Лента Яны Антонец „5 минут“ получила приз Essence Award — это награда короткометражном фильме, который лучше всего передает идею фильма за наименьшее количество времени, а также две награды от жюри: за Лучшую комедию и Лучшую сцену (сцена с рыбаками Романом Ясиновским и Александром Рудинским)”, — говорится в сообщении.

Напомним, права на украинский фильм “Сторожевая застава” продали в 19 стран.